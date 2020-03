¿Coronavirus se transmite por el aire y queda en el ambiente?

Los casos de coronavirus se incrementan y hay muchas dudas sobre cómo se transmite el COVID-19. ¿El virus está en el ambiente, se queda en el piso, está en la superficie, se queda en la ropa si me voy a comprar?

En boca de todos conversó con el doctor Juan Villena para responder a todas estas inquietudes. ¿Cuál es la realidad del virus? "Lo claro es que el virus está en la persona infectada", fue lo primero que dijo el médico.

"Yo tengo el virus en mi garganta, toso y voy a expectorar el virus, y no va a llegar más allá de metro y medio o dos metros. El virus queda flotando hasta tres horas inclusive, pero el virus no vuela, no va a ir a la casa de mi vecino, no va a cruzar la pista, se va a quedar muy cerca a la persona que ha expectorado o tosido", afirmó en un enlace el profesor principal de Medicina Interna e Infectología de la Universidad San Marcos.

Además, el exdecano del Colegio Médico del Perú aclaró un punto muy importante. "No es que el ambiente esté contaminado, eso no está sucediendo. Vemos imágenes de que en China caminan con todos los equipos, pero no hay la necesidad de todo un equipamiento para ir de compras ni a la farmacia, que es donde uno está saliendo en estos días", precisó Villena.

Todos los episodios de En boca de todos en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!