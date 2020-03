Mónica Hoyos por coronavirus en Perú: "Hagan caso, su vida está en juego"

España es uno de los países europeos más afectados por el contagio del nuevo coronavirus, desde allá, la presentadora de televisión Mónica Hoyos hizo un llamado a los peruanos para cumplir las restricciones que se han dado desde hace ya algunos días.

➤ Mira: Coronavirus en Perú: ¿Cómo cobrar el bono y desde cuándo?

En un enlace con América hoy, la actriz peruana, residente desde hace varios años en el mencionado país, señaló que la situación se torna cada vez más preocupante por el aumento a más de 13000 casos y más de 600 muertes.

"Es muy importante que se queden en sus casas. Si no quieren contagiarse, no salgan. Hoy en España ha dicho que lo más importante para no contagiarse es la distancia de seguridad", sostuvo.

➤ Mira: ¿Cómo botar la basura de alguien contagiado de coronavirus?

Mónica Hoyos expresó su pesar por la cantidad de fallecidos que ya va dejando el COVID-19 e instó a la población a que se mantengan en sus viviendas. "Hagan caso, su vida está en juego, no salgan, no se acerquen a nadie, por favor. Es muy serio", dijo.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

➤ TAMBIÉN MIRA

Caso 0 de coronavirus en Perú: "Lo principal es la cuarentena"