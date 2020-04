Coronavirus: ¿Personas con asma y tuberculosis tienen más riesgo de no superarlo?

El infectólogo Leslie Soto estuvo en un enlace con América Hoy y respondió a una pregunta sobre las personas que enfrentan el COVID-19. ¿Los pacientes con asma y tuberculosis tienen más riesgo de no superar el coronavirus?

"Hay dos cosas para aclarar, todo el mundo está en riesgo de adquirirlo (coronavirus). Este grupo de pacientes, más otro grupo de hipertensos, diabéticos, tienen más probabilidad de complicarse", dijo el doctor del Hospital Cayetano Heredia.

El especialista en salud precisó que, si la persona con enfermedad crónica no está adecuadamente compensada, ahí sí puede complicarse más. "Es decir, si soy un asmático debo usar mis inhaladores, pero no me gusta y no los uso", detalló.

"¿Al ser contagiado, recibiendo un buen tratamiento podría superar el coronavirus?", preguntó Renzo Schuller. "Podría superarlo, desafortunadamente cuando alguien entra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la probabilidad es un 50% y 50%, dependiendo de muchos factores", respondió el doctor Leslie Soto.

