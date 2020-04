Coronavirus: ¿Es necesario separar los cubiertos para evitar el contagio?

Los seguidores de América Hoy hicieron llegar sus dudas al programa sobre el coronavirus y una televidente preguntó si todos en su casa deben separar los cubiertos para evitar cualquier tipo de contagio del COVID-19.

¿Esta recomendación es cierta o no? "Eso solamente debemos hacerlo en caso haya una persona contagiada (de coronavirus), si no, no es necesario", aclaró el doctor Alfredo Pachas, director médico del Centro de Neumología Peruana.

