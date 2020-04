Colegios privados no pueden retirar a alumnos por no pagar pensiones

El público de América Hoy hizo llegar sus dudas sobre las pensiones en los colegios privados. Una televidente preguntó si los colegios pueden retirar a los alumnos cuando los padres de familia no tienen el dinero para pagar.

"Eso no lo pueden hacer, eso está prohibido y les pido por favor que lo denuncien. Sus hijos tienen todo el derecho de continuar por este año, así no puedan pagarlo en el centro educativo particular. No los pueden amedrentar y mucho menos manipular", aclaró Agnieszka Céspedes, vocera de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef).

