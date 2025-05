Claudia Portocarrero enfrentó a la esposa de Dilbert Aguilar.

Dilbert Aguilar acudió como invitado al programa digital conducido por su expareja, Claudia Portocarrero. Aunque el podcast aún no se estrenó, ya generó problemas. Según Jazmín, este encuentro no fue una coincidencia, sino una provocación directa. "Es darle más color a una persona que lo único que estaba buscando es quererme verme mal y no lo va a lograr", añadió.