Claudia Portocarrero bromeó a Dilbert Aguilar por romántico tema

La entrevista de Dilbert Aguilar en el podcast de Claudia Portocarrero que incomodó a su esposa Jazmín Gutarra fue comentada por los conductores de América Hoy, quienes evidenciaron la confianza que se tienen los artistas a tal punto que bromearon con un singular comentario. Aguilar cantó su romántico tema "No te preocupes por mí": "No vale la pena llorar, ni llanto nada cambiará. Si quieres irte vete ya". Claudia no dudó en responder: "Ya me fui, hace rato ya".