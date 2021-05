Christian Domínguez tras reencuentro con Ángelo Fukuy: "No puedo ser hipócrita"

Christian Domínguez coincidió con Ángelo Fukuy en El artista del año y explicó por qué ni se saludaron.

Christian Domínguez habló del reencuentro con Ángelo Fukuy el último sábado en El artista del año y explicó por qué ni se saludaron tras coincidir en el programa. El cantante aclaró que siempre es frontal y dice la verdad.

"El saludo no se le quita a nadie, pero la persona tiene que saber que no se puede acercar, o sea tú no puedes ser hipócrita en saludarte con alguien que sabes que no debes acercarte porque no hay una cercanía", dijo Christian Domínguez sobre su excompañero de La Gran Orquesta Internacional.

En el set de América Hoy, el cantante reafirmó que Ángelo Fukuy ya no es su amigo. "Las personas que fueron amistades me conocen perfectamente, la amistad está ante todo. Si tú decides dejar la amistad para hacer otra cosa, es una decisión y se respeta, pero ya la amistad se rompe, así de simple", finalizó Christian Domínguez.

