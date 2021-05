Christian Domínguez y Ángelo Fukuy se reencontraron en El Artista del Año y ni se saludaron

OMG! Las declaraciones de Ángelo te dejarán sorprendido.

Ángelo Fukuy y Christian Domínguez continúan enfrentados. El cantante de Zona libre brindó declaraciones para América hoy y expresó que no tendría problemas en saludar a Christian, pese a que ni se dijeron "hola".

"No tengo ningún problema. Si me lo cruzo le voy a saludar." Sin embargo, Domínguez fue más tajante y aseguró que ya no hay amistad entre ambos. "Él sabe que no se me puede acercar a saludar porque ya no somos amigos."

