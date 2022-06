Christian Domínguez lloró en vivo por tierna sorpresa de sus hijos por el Día del Padre

El equipo de América hoy no pudo dejar pasar la oportunidad para preparar una sorpresa para Christian Domínguez , el único padre de familia que es parte de la conducción.

¡La sorpresa no quedó ahí! Camila, Pamela Franco y Cataleya salieron en vivo en un enlace de videollamada para el programa y dedicaron unas tiernas palabras al cantante.

"Papito, sabes cuánto te amamos nosotros tus hijos y aunque físicamente no vamos a estar juntos este domingo, tienes que saber que siempre te tenemos en nuestro corazón mis hermanitos y yo. Te adoramos y Feliz Día del Padre.", reveló Camila.

"Esta es la faceta que me enamora más de Christian y él lo sabe porque cuando lo veo con sus hijos, en general con los tres, ahí demuestra de qué está hecho y del hombre del que me enamoré, del que estoy orgullosa, cada día es mejor, me enseña a ser mejor.