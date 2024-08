Brunella Horna se ausentó de América Hoy y Edson Dávila explicó que la vio en Trujillo en el cumpleaños de su suegro César Acuña. El conductor aseguró que no le parece justo su falta y pidió una sanción económica. "¿Te ha escrito o pidió permiso para que no venga? No, me comenta papá Armando. Entonces mañana no vengo a trabajar. ¿Le contestaste papá Armando? La dejó en visto me informa", contó "Giselo".