"Tampoco ha sido una reunión de trabajo porque hasta donde yo tengo entendido, una reunión de trabajo no se hace con tragos en mano ni a las 10 de la noche", agregó la exintegrante de EEG, indicando además que nunca le ha pedido ayuda a su expareja. "No le he pedido dinero y el año pasado le presenté a una persona, no para que me haga un favor a mí, sino para presentarle a un tercero", sentenció.