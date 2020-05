Anahí de Cárdenas recibe última quimioterapia y médicos la despiden entre aplausos

Anahí de Cárdenas recibió una emotiva sorpresa al terminar el tratamiento por su diagnóstico de cáncer de mama.

Anahí de Cárdenas comenzó hace aproximadamente dos meses con su tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Desde el primer momento, la actriz combatió su enfermedad y lo seguirá haciendo.

El proceso culminó el último lunes para Anahí de Cárdenas, quien a través de sus redes sociales contó que recibió su última quimioterapia. La artista compartió la emotiva despedida que recibió de los médicos.

Anahí de Cárdenas espera haberse recuperado del cáncer de mama que padece desde el año pasado. "Todavía no sé cómo me siento al respecto, porque el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy más cerca a mi meta", escribió.

"A todas las personas con cancer: lúchenla, lúchenla siempre, no se dejen vencer. Hay que atacar por todos los flancos y agradecer las cosas pequeñas. Si yo pude… para ti va a ser papaya".