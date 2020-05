Anahí de Cárdenas reapareció en televisión con emotivo mensaje

¡Sígan sus sueños! Anahí de Cárdenas reapareció en televisión en un enlace con En boca de todos y se mostró emocionada por este reencuentro. La actriz, cantante y bailarina dejó un importante mensaje sobre cómo enfrenta su día a día tras saber que tiene cáncer.

"Simplemente si nos caemos, tener las herramientas y tener la fuerza para poder decir ok me caí, voy a llorar un ratito, me voy a limpiar mi herida y otra vez me voy a parar, porque así tiene que ser", fue el importante mensaje de Anahí de Cárdenas, quien se considera una mujer sensible y muy emocional.

