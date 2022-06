Alessia Rovegno responde qué es aislamiento global: conoce su significado

"Lo que me refería era que una persona cuando sufre y es víctima de bullying, la persona tiende a darle mucha ansiedad, a alejarse del mundo, a aislarse del mundo, a eso me refería, que cuando alguien es víctima de bullying, uno se aisla del mundo y se aleja de todo", detalló la enamorada de Hugo García.

