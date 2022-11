Yaco Eskenazi reaccionó así tras ser "prohibido" por Natalie Vértiz para ir a pichangas

"Me reí. Es un juego entre nosotros , aparte que yo voy a seguir jugando pichanga siempre, me operé y tuve que esperar siete meses y estar de vuelta de vuelta en las canchas es un regalo de la vida."

Yaco indicó que no es una persona de pedir permiso, pues hay mucho respeto con su pareja, las bromas nunca faltan y no hay indirectas de por medio.

"(¿Si le pido permiso?) No, olvídate. Cero permiso. Es como que Natalie me pida permiso para irse a Europa, no me pide permiso, ella se va."