Xavi declaró su amor a Charo: "No puedo dejar de pensar en ti"

Charo (Mónica Sánchez) se cruzó con Xavi (David Villanueva) cuando regresaba del mercado y quedó atónita cuando el español le declaró sus sentimientos. "Hemos tenido una serie de encuentros y desencuentros. Charo, me gustas, me encantas. Charo Flores no he podido dejar de pensar en ti", exclamó y a lo que ella prefirió irse.