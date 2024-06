Teresa lloró desconsoladamente por Gaspar con don Gilberto: "Despídelo"

"Es un cretino que no merece nada, absolutamente nada. Él vino hace un tiempo a ofrecerme su amor y a decirme que yo era la mujer de su vida. Es verdad, yo no me porté bien y fui orgullosa, pero ahora decidí tragarme mi orgullo. Fui a buscarlo y lo encontré con una mujer horrorosa en una situación terrible en el taller. Él metió a una mujer al taller a satisfacer sus bajos instintos", dijo Tere devastada.