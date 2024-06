Teresa quedó destruida por dura confesión de Gaspar

Gaspar llegó a la casa de los Gonzáles para arreglar el carro de Joel y se cruzó con Teresa, quien no dudó en espiarlo por la ventana. Para su sorpresa, el mecánico comenzó a bailar sensualmente para provocarla. "Ay, no. Me dio calentura, fiebre de 40, necesito un termómetro. Pero mira como agarra la herramienta, me quiero morir. Ay, no me resisto", exclamó la tía de Joel.