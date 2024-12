"Soy un lisiado": Xavi rompió en llanto por su estado de salud

Xavi (David Villanueva) decidió dar su testimonio en el juicio contra Joel (Erick Elera) por golpearlo y no pudo contener las lágrimas al asegurar que está a punto de perder la movilidad de sus piernas. "Sin motivo aparente me golpeó tan fuerte y ahora me ha dejado lesionado su señoría por años, tal vez para toda la vida (...) Yo soy un maldito lisiado", dijo visiblemente afectado.