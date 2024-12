Salvador aclaró a Jimmy por Alessia: "Jamás me correspondió"

"Una estupidez de mi parte. Ella jamás me correspondió. Jamás pasó nada con Alessia, porque ella ni por un minuto dejó de pensar en ti, pero la verdad te portaste como un completo idiota por haber dudado de ella como lo hiciste. No te he quitado nada. Tú perdiste a Alessia por no confiar en ella", agregó Salvador y a lo que Jimmy le agradeció por su sinceridad.