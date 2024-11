Salvador robó apasionado beso a Alessia

Jimmy (Jorge Guerra) persiguió a Lola (Xiomara Minchán) para que no se escape y ella le aseguró que solo iba a pincharle las llantas al ex de su amiga por ser infiel. El hijo de Charito le señaló que eso suele suceder y la joven pensó que él también era otro "sacavueltero". Sin embargo, el hermano de Joel le dejó en claro que "no hacía esas cosas" y ella lo tildó de "raro espécimen".