Perla reveló a Macarena que es su madre: "Debes saber la verdad"

Fue Félix quien se encontró en el barrio con Perla, quien le pidió que le haga llegar a la novia de Joel la hoja. "Querida Macarena, siento mucho que nuestro primer encuentro no haya sido el mejor. Tu visita a mi casa me tomó por sorpresa y la emoción hizo que me descompensara. Sin embargo, ha llegado la hora de que sepas toda la verdad. Me gustaría poder reunirme contigo para conversar y responder las muchas preguntas que seguro debes de tener. Si estás dispuesta a escucharlas, por favor, llámame al número que te dejo en la carta. Con amor, tu mamá", escribió.