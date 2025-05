Diego (Giovanni Ciccia) nunca imaginó que Perla (Laly Goyzueta) encontraría la dirección de su casa y no dudó en enfurecer con su presencia. El chef cerró las ventanas de su domicilio para que nadie la vea y no dudó en amenazarla para que no se acerque a Macarena (Maria Grazia Gamarra), pues no quiere que sepa que ella es su madre biológica.