¿Patty ideó plan con Leydi para acabar con Joel?

Patty se sintió muy ofendida por la propuesta de Joel al volverle a proponer matrimonio y no dudó en lanzarle tres fulminantes cachetadas por su atrevimiento. Ella le tiró el anillo de compromiso y le juró que ahora en adelante será su enemiga. "Me olvidé de darte algo y tu anillo cochambroso que me diste. Tú no solo me hiciste una tremenda perrada, Joel", expresó.