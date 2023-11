"Él no va a terminar conmigo, te lo aseguro": Dolores lloró al enfrentar a Alessia por Jimmy.

La actual pareja de Jimmy le aseguró a Ale que ella no puede soportar verlo feliz con otra persona pese a que solo va 1 mes de relación. La hermana de Cristóbal sostuvo que no se quedará con los brazos cruzados para recuperar el amor de su ex. "Él no va a terminar conmigo por irse corriendo a tus brazos, yo también te lo aseguro", acotó Dolores.