Mike discutió con Joel por llevarse a su "hijo" y ocurrió lo peor

Al llegar a la casa de la repartidora de comida, los dos entraron gritando "No te hagas el loco. Yo sé que tú has secuestrado a mi huevo, Joel. ¿Qué tienes oye? No entiendo cómo te puedes atrever a tanto. Con mi huevo no te metas", dijo Mike, generando la indignación de Patty y Joel, quienes le aseguraron que no habían cogido su huevo y que ellos tenían el suyo. "Este es mi huevo, este es mi Luchito. Voy a llamar a la policía", exclamó el hijo de Charito.