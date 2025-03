Miguel Ignacio minimizó a Francesca frente a Juana por despedirla

El padre de Nicolás continuó exigiendo que Juana regrese a trabajar en la corporación Maldini y dejó en claro que él tiene más poder en el directorio. "Tú no puedes botar a esta colaboradora de la corporación. (Puedo saber por qué) porque me da la gana. Tú no puedes mover un lápiz sin mi autorización. Tú ya no eres el ama y señora de esta corporación Maldini, que de Maldini solo queda el apellido. ¿Entendiste?", aseveró.