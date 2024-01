"Me arruinaste la vida, lárgate": Alessia destruyó a Remo por Jimmy.

Alessia (Karime Scander) no pudo ocultar sus celos al ver bailar a Jimmy y Dolores en la boda de Macarena y Mike. En ese momento, Remo (Filippo Storino) se le acercó para intentar limar asperezas y pedirle que deje todo los rencores en el pasado. "Para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Jamás voy a olvidar lo que me hiciste, Remo. Me arruinaste la vida, lárgate, no me busques más", expresó muy furiosa la hermana de Cristóbal. El sobrino de Mike quedó devastado y solo atinó a retirarse del matrimonio.