July (Guadalupe Farfán) no pudo guardar el secreto de Jimmy (Jorge Guerra) y le confesó a Alessia que Maripaz perdió la memoria y ahora piensa que el hijo de Charo es su novio. La joven chef no pudo esconder sus celos y la enfermera le pidió que no sea "intensa", pues la hija de Tito es solo una niña. "Perdió la memoria, pero no se olvidó que le gusta mi falco. No parece (una niña)", respondió la rubia.