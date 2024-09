Maripaz aterró a Jimmy al recordarlo como su novio: “Mi amor”

Alessia se dio cuenta de que las flores de Jimmy eran para ella y no para Romina (Andrea Luna), por lo que se arrepintió de hacerle una escena de celos e hizo un mea culpa. "No he sido la mejor enamorada estos días. Fui una tóxica, te revisé el celular. Por favor, perdóname", dijo, para luego darle besos a su pareja para que la perdone.