Madeleine ordenó a Salvador que enamore a Alessia

"Conocí al ex de Alessia Montalbán. Y no solamente a él, a toda esa familia de gárgolas, esos cardúmenes horrorosos. Tienes que hacer algo para alejarlo de ellos. Es peligrosísima gente, muy peligrosa", dijo Madeleine y a lo que Salvador le comentó que Alessia no ha demostrado interés en él. "No hay nada que pueda hacer", acotó.