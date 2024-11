“(Pero ¿qué más quieres? Está orgullosa de ti) Bueno, no siempre fue así, de hecho, hasta ayer estábamos distanciados (¿Distanciados? No me digas ¿No será porque decidiste estudiar cocina?) Casi les da un ataque (Otra cosa que tenemos en común)”, contó Salva sobre la terrible relación que lleva con su madre.