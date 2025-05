Macarena reclamará a Diego por mentira sobre su mamá (AVANCE)

Diego no dudó en amenazar a Perla para evitar que le cuente a Macarena que ella es su madre biológica. "Yo le dije que tú habías muerto en el parto. (Ese no fue el trato) Yo no sé qué trato habrías tenido tú con mi papá. Yo le dije lo primero que se me vino a la mente para proteger a mi hermana (...) No te atrevas a abrir la boca, porque si no, no volverás a recibir ni un centavo", exclamó.