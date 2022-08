¿Macarena descubrió que Alessia siente algo por Jimmy?

Macarena (Maria Grazia Gamarra) vio a su sobrina confundida por la situación que pasó con Jimmy, el hijo de Charito. La rubia hermana de Diego Montalbán se enteró por Alessia (Karime Scander) que el jovencito le declaró su amor en la calle y ella no supo qué hacer.

Al respecto, Macarena le preguntó si sentía algo por él, pregunta que cayó de sorpresa para Alessia. La jovencita indicó que no había amor de por medio, sin embargo la tía Montalbán no creyó su respuesta e insistió que había una obsesión, pues siempre estaba pendiente de él.

Como se recuerda, Alessia fue sorprendida por Jimmy. Él indicó que su relación con Kimberly no iba más porque se dio cuenta que sus malas intenciones y venganza no fueron justas. Asimismo reveló que está enamorado de ella desde el primer día que la vio en la playa. Desde ese momento Ale no volvió a ser la misma.