Jimmy terminó su romance con Kimberly al enterarse lo que hizo con Alessia

No solo eso. Tras darse cuenta que Kimberly lo hizo por venganza, Jimmy enfureció y le pidió que no vuelva a meterse más en esos asuntos. El jovencito decidió mantener una amistad con ella, pues le pidió que dejen su romance ahí. Kimberly no le dio una respuesta inmediata, ya que se fue entristecida por ello.