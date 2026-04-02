Leonardo llegó a la mansión Maldini para estar con Angelita. La pequeña le contó que descubrió una carta que le había dejado su madre, pero que no la encontraba en su cuarto. El ex de Isabella (Karina Calmet) la ayudó a buscarla y cuando la encontró, la joven le pidió que la descifre, pues el papel todo un mensaje con palabras en clave. "¿Sabes lo que dice?", preguntó.