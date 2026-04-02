Angelita (Macarena Argote) dejará en shock a Leonardo (Marco Zunino) con tremenda pregunta. El ex de Isabella quedará en shock al saber que su sobrina está interesada en saber de su padre biológico. Recordemos que en capítulos anteriores, el popular 'Cosito' reveló que desconoce quién es el papá, pues su hermana nunca se lo dijo.
Francesca (Yvonne Frayssinet) decidió llevar a Angelita a un día de diversión en el parque de juegos, y a pesar que la jovencita consideraba que era para muy niños, 'madame' le dio una lección sobre tener el alma de niños.
Sin embargo, lo que debía ser un día lleno de diversión terminó siendo una mañana de terror pues la empresaria perdió de vista a la hija de Claudia Llanos y entró en crisis automáticamente. Se apuró a llamar a Koky (Paul Vega) para que la ayude a encontrar a su protegida. ¿Qué ha sucedido con la sobrina de Leonardo?
Leonardo llegó a la mansión Maldini para estar con Angelita. La pequeña le contó que descubrió una carta que le había dejado su madre, pero que no la encontraba en su cuarto. El ex de Isabella (Karina Calmet) la ayudó a buscarla y cuando la encontró, la joven le pidió que la descifre, pues el papel todo un mensaje con palabras en clave. "¿Sabes lo que dice?", preguntó.
Poco después, Angelita se reunió con Oto (Sebastián Barreto) para contarle que su tió le reveló el secreto de la carta de su mamá. El hijo de Gladys (Kukuli Morante) quedó en shock al saber lo que contenía. "¿Solo eso? Tanta carta para que diga 'Feliz Navidad hijita'", exclamó, para luego insinuar que podía estar equivocado. "Imposible", agregó ella.