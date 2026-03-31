Francesca entró en crisis por la desaparición de Angelita

Francesca no imaginó que su cita de diversiones con Angelita terminaría convirtiéndose en una total pesadilla.
Francesca (Yvonne Frayssinet) decidió llevar a Angelita (Macarena Argote) a un día de diversión en el parque de juegos, y a pesar que la jovencita consideraba que era para muy niños, 'madame' le dio una lección sobre tener el alma de niños.
Sin embargo, lo que debía ser un día lleno de diversión terminó siendo una mañana de terror pues la empresaria perdió de vista a la hija de Claudia Llanos (Úrsula Boza) y entró en crisis automáticamente. Se apuró a llamar a Koky (Paul Vega) para que la ayude a encontrar a su protegida. ¿Qué ha sucedido con la sobrina de Leonardo (Marco Zunino)?
Angelita se había dado cuenta que muchas personas conocían a su madre, y Koky tuvo que responder evadiendo todo vínculo con la popular 'mirada de tiburón'.
"(Que no sé, parece que ahora todo el mundo la conoce por aquí) Bueno, no, en verdad. Así de pasada nomás, de... De nombre, pero no...", dijo y se retiró rápidamente muy nervioso.
La web de América Televisión conversó con Macarena Argote, la actriz que da vida a Angelita, la hija de Claudia Llanos para contar detalles sobre su personaje y la posibilidad que la pequeña busque algún tipo de venganza por la muerte de su mamá, como se viene especulando en redes sociales.
"Mi personaje no es tan bueno como digamos, tengo más vibra como de Claudia. Sé que mi personaje no es la más buena de la novela porque mis intenciones de malvada o querer vengar a mi mamá siguen estando ahí y puede que traiga uno que otro problema. No creo que sea un personaje tan malo del todo y podemos ir trabajando por qué lado va mi personaje si por el lado bueno o de vengar a mi mamá", manifestó la pequeña.
También se conversó con la hija de 'la mirada de tiburón' sobre la verdadera historia sobre su origen y lo muchos seguidores se preguntan: ¿quién es el padre de la niña? La joven actriz reveló que espera que aparezca su papá en la serie para desencadenar una espectacular escena y aclaró que hasta el momento, no sabe nada sobre su padre en la ficción.
Leonardo (Marco Zunino) llegó a la mansión Maldini para estar con Angelita. La pequeña le contó que descubrió una carta que le había dejado su madre, pero que no la encontraba en su cuarto. El ex de Isabella (Karina Calmet) la ayudó a buscarla y cuando la encontró, la joven le pidió que la descifre, pues el papel todo un mensaje con palabras en clave. "¿Sabes lo que dice?", preguntó.
Poco después, Angelita se reunió con Oto (Sebastián Barreto) para contarle que su tió le reveló el secreto de la carta de su mamá. El hijo de Gladys (Kukuli Morante) quedó en shock al saber lo que contenía. "¿Solo eso? Tanta carta para que diga 'Feliz Navidad hijita'", exclamó, para luego insinuar que podía estar equivocado. "Imposible", agregó ella.