Laszlo Kovacs y su esposa Mili Asalde descartaron convertirse en padres por esta razón

“A veces digo a mí no me ha tocado ser papá, sería muy buen papá, modestia aparte. A veces creo que los hijos vienen a la vida para educar a los padres y no al revés, y eso lo tengo tan claro, lo buen papá que sería, quizás la vida por eso no me quiere hacer papá, porque no tengo mucho que aprender en ese sentido. Mi esposa me dice ‘qué soberbio eres, no digas eso, suena muy pretencioso’, pero es la verdad, tengo tan claro todo el tema pedagógico, porque en la universidad estudié pedagogía, pero son las ironías que a veces la vida tiene. A los que no deberían ser padres tienen ocho hijos, y a los que serían buenos papás, no tienen hijos”, sentenció.