Koky se llevó el susto de su vida al chocarse con Xavi desnudo

Charo (Mónica Sánchez) no pudo seguir ocultando sus sentimientos y le confesó a Koky que ya no lo ama como antes. "Algo entre nosotros se apagó y por más que hemos hecho mil intentos no lo hemos podido volver a encender. Perdóname, pero siento que lo nuestro no da para más (...) ya no quiero ser tu mujer. Lo nuestro se terminó", dijo entre lágrimas.