Koky quedó destrozado al ver a Charo y Xavi juntos

Charo no pudo seguir ocultando su gusto por Xavi y se lo confesó a Teresa (Magdyel Ugaz) luego de que ella le preguntara el porqué reacciona mal cuando habla de él. "Ay Tere, ¿se me nota? No está bien, me siento una mala persona. Desde que lo vi no puedo dejar de pensar en él. Pienso cosas", reveló avergonzada.