Koky (Paul Vega) se encuentra en una complicada situación por haber envenenado a Francesca (Yvonne Frayssinet) por órdenes de Claudia Llanos (Úrsula Boza), quien lo chantajeó con hacerle daño a sus seres queridos si no hacía lo que le mandaba. El ex de Charo tuvo que huir de Las Nuevas Lomas cuando se descubrió su maldad y no dudó en buscar a la 'Mirada de tiburón' para que lo ayude.