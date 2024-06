Koky encontró infraganti a Gaspar con despampanante mujer

“Me gustaría ir a las Lomas, pero no me quiero cruzar con Teresa. Su desprecio ya me duele mucho (Yo no voy a decir nada) Es que nada le contenta y ustedes son testigo de eso, ella quiere que sea alguien que yo no soy y así no es, tampoco por complacerla, por mirarle la carita no voy a ser alguien que no soy ¿Eso es una relación?”, reflexión el mecánico.