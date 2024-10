July tomó rotunda decisión: "Voy a perdonar a Cristóbal"

"A ver, prima, si algo está claro es que quiere que lo perdones. Se ha tomado su tiempo haciendo esto. Está bien bonito, eso no lo puedo negar", comentó el hermano de Joel y a lo que su prima le consultó si debería perdonarlo. "Yo no creo ser el mejor consejero del mundo en este momento, pero si algo sé, es que tú eres maravillosa y no mereces que nadie te maltrate o se burle de ti", respondió.