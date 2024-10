July y Ana Lucía se agarraron de los pelos por Cristóbal

Cristóbal también le pidió calma a la joven enfermera, quien no dejaba de gritarle a la modelo. "Cállate, basura. Planeaste todo esto desde el inicio, desde que te enteraste de que Cristóbal y yo estábamos juntos. Suficiente me he rebajado haciendo todo este papelón", gritó July, para finalmente dirigirse a su ex. "No vales la pena. Tú y ella son tal para cual", sentenció.