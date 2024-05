July se desgració con Laia al verlo con Cristóbal

Laia no tuvo reparos en ‘engatusar’ a Cristóbal e invitarlo a almorzar juntos con motivo de celebrar su cumpleaños en el restaurante de Francesca (Yvonne Frayssinet). La española le propuso hacer un brindis: “Venga Cris, luego te lavas la boca, tu chica no se va dar cuenta”. Ante la advertencia que hizo Laia, Cris se mostró muy sereno al afirmar que July sabía que él y su ex estaban compartiendo tiempo juntos.