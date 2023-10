July humilló a Cristóbal por meterse en su amistad con Benjamín: "No se meta en mi vida".

"Yo no me meto en su vida así que no se meta en la mía. Benjamín me parece un gran chico y punto. ¿Quién lo nombró mi protector? Por favor no se meta en mi vida así o más claro", dijo July a Montalbán, quien se reafirmó que Benja se quiere aprovechar de ella: "No me puedes culpar por querer protegerte".