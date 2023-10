July (Guadalupe Farfán) no soportó la presión cuando Benjamín (Vasco Rodríguez) ingresó a la casa Gonzales para declararle su amor. Su familia se interpuso para hacerle su respectiva interrogación por su nuevo pretendiente. "Siento que estás yendo muy rápido. Yo estoy enfocada en mis estudios, recién nos conocemos y no quiero salir con chicos", señaló la sobrina de Charo. El joven quedó destrozado y entendió que no le gusta a July, pero Teresa le pidió que no piense de esa manera.