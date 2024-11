July dio conmovedor consejo a Maripaz tras romper con Valentino

"Mira, si tú diste todo de ti, todo lo que está bajo tu control, pero aun así no funcionó, entonces, no es tu culpa", agregó July, dejando a Maripaz pensando en si dio todo en su relación o no. "Yo no sé si di lo mejor, no sé si me equivoqué, no sé nada. Y si de repente Valentino era el amor de mi vida y lo dejé pasar", exclamó la adolescente visiblemente afectada y confundida.