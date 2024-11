Tito se vengó de Valentino por su "infidelidad" a Maripaz

Es así como Valentino terminó amarrado en el parabrisas del micro de Tito y Pepe. "Señor, Tito, suélteme, no es lo que usted piensa. Yo no soy un sacavueltero. No le puedo decir, pero yo sería incapaz de hacerle algo así a Maripaz", gritó el joven, quien al final le reveló sus motivos para terminarle a su hija por miedo a que lo lleve atado por todas las calles. "Yo le terminé porque ella me dijo que no era importante en su vida".